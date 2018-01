Deel dit artikel:











Zes aanhoudingen in drugshuis Zutphen Foto: Politie Zutphen/Facebook

ZUTPHEN - De politie heeft woensdag zes mensen aangehouden na de vondst van drugs in een woning in Zutphen. De politie deed een inval in de woning aan de W.H. Vliegenstraat omdat het vermoeden bestond dat er werd gehandeld in harddrugs.

In het huis werden onder meer diverse drugs (speed en XTC), veel contact geld en een stroomstootwapen gevonden. Een 49-jarige man en een 48-jarige vrouw worden gezien als de hoofdverdachten. De verdachten zullen binnenkort worden gehoord.