Verdachte transgendermoord Arnhem wil bij kindje en zwangere vrouw zijn

ARNHEM - Hij zegt onschuldig te zijn, en hoopte in afwachting van zijn proces thuis bij zijn kindje en zijn zwangere vrouw te zijn. De 28-jarige verdachte van de moord op de Arnhemse transgender Bianca uit Venezuela blijft echter nog vast zitten.

De advocate van man uit Ede vroeg woensdag bij de rechtbank om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen. 'De persoonlijke belangen van mijn cliënt zijn dat hij thuis een kleine heeft zitten en dat zijn partner opnieuw in verwachting is', laat advocate Charlotte van Dooijeweert weten.

Eind september werd de 32-jarige transgender Bianca vermoord in de Van Oldenbarneveldstraat in Arnhem. Ze werkte in de prostitutie.

Een paar dagen later werd de 28-jarige Edenaar van Turkse komaf aangehouden. Hij zegt dat hij wel in het huis aanwezig, maar dat drie donkere mannen de woning overvielen en hem hebben verwond en Bianca hebben gedood.

'Kulverhaal'

Het Openbaar Ministerie noemde de lezing van de verdachte een 'kulverhaal' en schermde al tijdens de pro-formazitting met DNA-materiaal als bewijslast.

De rechter bepaalde dat er nog vier getuigen gehoord moeten worden alvorens de rechtszaak verder gaat. Verder is het onder meer nog wachten op de rapportage van een bloedspat-deskundige.

Zussen in tranen

Tijdens de zitting waren ook twee zussen van de vermoorde transgender aanwezig. De vrouwen, die waren overgekomen uit Venezuela, waren in tranen.

Dat gold ook voor de zwangere partner van de verdachte toen zij hoorde dat haar geliefde in voorlopige hechtenis blijft in de penitentiaire inrichting in Grave.

De zaak wordt voortgezet op 3 april.