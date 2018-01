Herdenkingsplek voor 'Mister Beemd' na containerdrama

LOCHEM - Sportcomplex De Beemd in Lochem heeft een herdenkingsplek ingericht voor de badmeester die om het leven kwam bij het containerdrama. Het zwembad is vanaf vandaag weer open, de zwemlessen gaan voorlopig nog niet door.

De badmeester en tevens bedrijfsleider, kwam samen met een ander vast te zitten in een container met houtkorrels. Beiden raakte onwel. De brandweer heeft de container opengebroken, maar voor de bedrijfsleider kwam die hulp te laat.

In een rouwadvertentie wordt de overleden badmeester omschreven als 'Mister Beemd'. 'Zonder hem zou De Beemd niet zijn geweest wat het nu is', aldus de medewerkers en bestuur van het zwembad in de rouwadvertentie.