Oost Gelre wil stedenband met Amsterdam

GROENLO - Verschillende Gelderse gemeenten hebben stedenbanden. Vaak met steden ver weg bijvoorbeeld in Polen, China, Canada of Indonesië. De gemeente Oost Gelre wil een stedenband met... Amsterdam.

Het idee komt van de vorig jaar overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, zo vertelt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre op de website van de gemeente.

Iets terugdoen voor de krimpgemeenten

'Hij heeft altijd gezegd dat Amsterdam dé beeldbepalende stad geworden is met dank aan de rest van Nederland. Hij wilde graag iets terugdoen en kennis en expertise aanbieden aan met name krimpgemeenten. Amsterdam als een verantwoordelijke hoofdstad. Een paar gemeenten heeft inmiddels die stedenband en samen met de Regio Achterhoek sluiten wij ons daar graag bij aan', legt Bronsvoort uit.

Wandelpad van Amsterdam tot Zieuwent

Een groepje ambtenaren van de gemeente Amsterdam heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Achterhoek. 'We zijn een hele dag samen opgetrokken en geëindigd in Zieuwent. Zieuwent heeft het initiatief genomen voor een wandelpad van A tot Z, inderdaad, van Amsterdam naar Zieuwent. We hebben in Zieuwent afscheid van elkaar genomen met de intentie dat we gaan samenwerken, van elkaar leren én elkaar versterken', aldus de burgemeester van Oost Gelre.

