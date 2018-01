SP Winterswijk schrapt verkiezingen: te weinig kandidaten

WINTERSWIJK - De SP Winterswijk heeft besloten om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen door een tekort aan geschikte kandidaten. De partij is op dit moment met drie zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Na 8 jaar in de raad aanwezig te zijn geweest, heeft fractievoorzitter Jeroen Rensen moeten besluiten het bijltje erbij neer te leggen. 'We hebben nu de meest verstandige beslissing genomen', vertelt hij aan Omroep Gelderland. 'Maar we balen er enorm van.'

'Volgende keer doen we weer mee'

Doordat andere kandidaten om verschillende redenen zich niet voor de volle vier jaar konden vastleggen, heeft de lokale SP-fractie besloten om deze gemeenteraadsverkiezing niet mee te doen. 'Volgende keer doen we wel weer mee', gaat Rensen verder. 'We gaan weer terug naar de basis en zullen de nieuwe kandidaten klaarstomen voor de volgende verkiezing.'

'De komende vier jaar zal de SP in Winterswijk weer nadrukkelijk in de buurten en op straat te vinden zijn, iets waar we de afgelopen jaren te weinig tijd voor hebben kunnen vrijmaken', aldus Rensen.