Frank zwemt in de IJssel, ook als het ijskoude water heel hoog staat Foto: Gerrie Willemsen

ZUTPHEN - Voor Frank Schagen uit Zutphen is het de normaalste zaak van de wereld om een frisse duik te nemen in de IJssel. Nu het water in de rivier zo hoog staat, trekt hij opeens heel wat bekijks met zijn dagelijkse zwempartij.

Voorbijgangers maakten maandag foto's van hem, die in de Facebookgroep 'Je bent een Zutphenees als je...' veelbesproken werden. Nu het waterpeil in de IJssel zo hoog staat, valt de dagelijkse zwempartij opeens op merkt hij. 'Op 1 januari ging ik zwemmen met mijn dochter en toen kregen we zelfs applaus van omstanders', vertelt Frank uit Zutphen. Hij zegt met het hoogwater extra te genieten van het rivierlandschap. 'Het water stroomt heel mooi. Zo klinkt de IJssel normaal niet. Nu hoor ik het water ruisen, dat vind ik mooi.' Tekst gaat verder onder video: Oppassen voor boomstammen Het hoogwater zorgt wel voor extra uitdagingen, vertelt Frank. 'Het water is nu wel viezer. En ik moet oppassen dat ik niet tegen een boomstam aanzwem.' Frank geniet van zijn dagelijkse duik in de IJssel. 'Het doet mijn lichaam goed. Ik word lekker fris wakker, het is een goed begin van de dag. Het maakt me vitaler, ik ben minder snel ziek en heb minder slaap nodig. Allemaal fijne dingen.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl