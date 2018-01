OOSTERBEEK - Genieten van de mooie omgeving, maar wel een geweldige prestatie neerzetten. Dat kan tijdens de stuwwalloop op 26 mei.

Over stuwen en heuveltjes, verhard en onverhard, qua omstandigheden is deze hardlooptocht een uitdaging. Er zijn veel verschillende afstanden te lopen hier, maar de beginnende loper kan zich het best concentreren op de 5 of 10 kilometer. Honore Hoedt wil je begeleiden naar dit doel met tips, schema's en clinics. Geef u zelf op bij gldsport@gld.nl Leer de kneepjes van het hardlopen en raak voorgoed verslaafd.

Bent u al verslaafd dan kunt u ook denken aan de stuwwalloop. Dit jaar is er ook een XXL editie waarbij 17,7 kilometer gelopen wordt. En de trailloper kan zijn lol hier ook op met twintig kilometer.