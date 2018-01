Deel dit artikel:











Studentencomplex deels ontruimd vanwege brand Foto: GinoPress

NIJMEGEN - De hulpdiensten zijn woensdagavond uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex voor studenten aan de Professor Bromstraat in Nijmegen. Bij aankomst van de brandweer stond er veel rook in het pand. Tientallen studenten moesten hierdoor hun woning verlaten.

De brand woedde in een van de appartementen en was snel geblust. De ruimte is door de brandweer onbewoonbaar verklaard. De drie naastgelegen woningen en gangen liepen rookschade op. Volgens de brandweer ging het om zo'n 20 appartementen op de tweede etage die moesten worden ontruimd. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. De bewoners van het desbetreffende appartement waren niet thuis. Niemand raakte bij de brand gewond. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl