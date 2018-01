Deel dit artikel:











Hoogwater reikt tot aan de vlaggen in de vlaggenmasten Foto's: Monica Van Vossen Van Leur Foto: Monica Van Vossen Van Leur Foto: Monica Van Vossen Van Leur

SPIJK - Dat het waterpeil in de Rijn flink is gestegen, blijkt wel uit de foto's die we kregen van Monica Van Vossen Van Leur uit Spijk (zie boven).