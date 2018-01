Kippenren Barneveld

BARNEVELD - Start nu met hardlopen en ren je allereerste pr (persoonlijk record) op 8 april in het centrum van Barneveld.

Je kan hier kiezen voor een vierde of een achtste marathon. Dat komt neer op 10 of 5 kilometer. Omdat je dwars door het centrum loopt is er een enthousiast publiek dat je over de finish schreeuwt. Toch mooi meegnomen zo'n duwtje in de rug. Ook professioneel hardlooptrainer Honore Hoedt steunt je en geeft je belangrijke tips als je je opgeeft op gldsport@gld.nl