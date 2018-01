ARNHEM - In een half uur tot een uur heel Nederland hardlopend doorkruisen dat kan met het Ronje Nederland.

Je schrijft je in voor de 5 of 10 kilometer en loopt langs historische panden uit heel Nederland in het Openluchtmuseum. Als je nu net bent begonnen zou je nog kunnen trainen voor deze tocht op 18 maart. Laat je begeleiden door hardlooptrainer Honore Hoedt en kom topfit aan de start van Rondje Nederland. Geef je op bij gldsport@gld.nl

Ook kinderen kunnen hier aan deelnemen. Zij lopen dan 1 of 2,5 kilometer.