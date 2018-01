'Randzaken hebben invloed gehad', zegt interim-directeur Van Hintum over verwachte vertrek Henk Fraser

OLIVA - De kans is vrij groot dat Marc van Hintum het seizoen afmaakt als technisch directeur. Een zoektocht naar een nieuwe TD bevindt zich nog in het beginstadium. Ook spreekt Van Hintum over het verwachte afscheid van Henk Fraser na dit seizoen.

Van Hintum keert na zijn interim-periode weer terug als hoofdscout, omdat hij de functie van technisch directeur niet ambieert. Het traject over zijn opvolging verloopt ondertussen in alle rust. Er wordt vooralsnog weinig haast gemaakt.

'We hebben telefonisch contact gehad met een aantal kandidaten en filteren nu met wie we, samen met de RvC , in gesprek gaan', zegt de oud-speler van Vitesse. 'Een Nederlandse technisch directeur heeft sterk onze voorkeur. Die kennen de markt beter en spreken vaak ook goed meerdere talen. Van een aantal loopt het contract alleen nog door tot juni. Twee anderen zijn wel vrij.'

Kwaliteit leidend

Het zou daarom goed kunnen dat Van Hintum het seizoen afmaakt in zijn huidige rol. 'Dat kan zeker zo zijn. Kwaliteit is leidend. Gedegen werk vereist een goede voorbereiding', vervolgt hij. De voormalig linksback was al eens de technische baas bij Vitesse als opvolger van Ted van Leeuwen en later ook in Tilburg bij Willem II.

Geen ambitie als TD

'Maar ik keer zeker weer terug als hoofdscout, omdat ik ook mijn beperkingen ken. In de scouting ben ik daarnaast voor 80 procent bezig met voetbal. Als TD komt er zo veel op je pad en ben je vooral met randzaken bezig en misschien maar 20 procent met voetbal. Ik heb het nu goed naar mijn zin, maar het is voor de lange termijn niet meer iets wat ik graag ambieer.'

Gesprek met Fraser

De eerste concrete gesprekken met een nieuwe technisch directeur mogen dan nog op zich laten wachten, in badplaats Oliva gaat Van Hintum vrijdag al wel serieus in gesprek met zijn hoofdtrainer. Ook directeur Joost de Wit schuift aan. Fraser heeft al laten doorschemeren dat hij het na twee jaar Vitesse voor gezien houdt. De coach wil echter eerst zijn kritiekpunten delen in een langdurig onderhoud. Vitesse zal waarschijnlijk snel met definitief uitsluitsel komen.

Russische vrienden

'Die mogelijkheid is er', vertelde Fraser over zijn verwachte afscheid. 'We gaan een goed gesprek voeren, dat zeker. Er is een aantal organisatorische dingen die ik anders wil hebben. Het is aan Vitesse of ze daarmee akkoord gaan of niet. Niets meer en niets minder. Als trainer zijn er altijd ideëen die je soms wil beïnvloeden. Dat lijkt me ook logisch.' Fraser gaf meerdere malen signalen af dat hij stopt. Zo zei hij 'er wel uit te zijn.' De coach in Spanje: 'Nogmaals, het gaat om de context. Een deel daarvan is gespitst op onze Russische vrienden. Maar andere zaken zitten in onze organisatie.'

Aanvallen top 3

Van Hintum, die heel serieus rekening houdt met een vertrek van Fraser, benadrukt vrijdag eerst het gesprek te willen voeren in het hotel. Bekend is al dat Fraser zich dit seizoen heeft gestoord aan bemoeienissen in het technisch beleid van met name de Russische commissaris Valery Oyf.

Ook vindt de coach dat de verwachtingen in het Arnhemse bolwerk niet altijd stroken met de realiteit. De Raad van Commissarissen acht het reëel dat Vitesse de top drie moet kunnen aanvallen, maar handelt daar niet naar door in de praktijk dan ook (meer) te investeren in betere spelers. Wat de coach verder ook als een groot verlies zag was het (noodgedwongen) vertrek van Mo Allach naar Haifa in Israel. Fraser onderhield een vertrouwensband met Allach. Het duo werkte uitstekend samen, maar Allach stoorde zich enorm aan inmenging van Olyf in het beleid.

foto onder: de grote baas Chigirinksy (links) met rechts directeur Joost de Wit van Vitesse.

Randzaken invloed

'Natuurlijk is er ook wat gebeurd tussen Henk en de RvC', zegt Van Hintum. 'Dat wil ik helemaal niet bagatelliseren. Door randzaken is er roet in het eten gegooid en dat heeft invloed gehad. Wij hebben alleen wel direct duidelijk gemaakt dat we achter de trainer staan. Hij beslist. Daarna is het prima gegaan', stelt Van Hintum die in de herstelwerkzaamheden zelf een grote rol in heeft gespeeld na een pittig gesprek met Oyf.

Signalen en adviezen van Fraser

Van Hintum zou een vertrek van Fraser betreuren, maar geeft ook eerlijk aan er ernstig rekening mee te houden. 'Wij hebben de signalen die hij heeft afgegeven in de media ook gehoord. Of het handig was? We hebben er intern over gesproken. Daar ga ik verder niet op in. Wat we doen is vrijdag goed naar Henk luisteren. We zullen met hem de eerste seizoenshelft evalueren en dan zien we wel wat daar uitkomt en hoe hij alles ervaren heeft. Er zullen zeker adviezen van zijn kant komen en dan kijken we aan het eind waar beide partijen staan', besluit Van Hintum.