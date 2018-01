Smulders: 'Nieuws Van Gorkom gaat je niet in de koude kleren zitten'

ARNHEM - BMX'er Laura Smulders uit Horssen is geschrokken van het ernstige ongeluk van haar collega en provinciegenoot Jelle van Gorkom. Van Gorkom wordt in coma gehouden na een zware val tijdens een training op Papendal afgelopen dinsdag.

'Ik train op dit moment in Spanje en hoorde het nieuws woensdagmiddag. Natuurlijk schrik je dan, want het is een heftige val. Hopelijk kan hij hiervan herstellen.' aldus Smulders. De BMX'ers hebben onderling veel contact over de val en leven erg mee met Jelle van Gorkom.

Smulders leeft behalve met Van Gorkom en zijn familie ook mee met de mensen die het ongeluk hebben gezien of die zagen hoe Van Gorkom erbij lag na zijn val. 'Ik heb mijn collega's uit het nationale team proberen te steunen. Ook voor hen is het heel heftig geweest.'

'Risico van de sport'

BMX'ers zijn wel gewend aan vallen en blessures. 'Maar dit is wel een heel heftige valpartij. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.' Toch stapt Smulders gewoon weer op. 'Je weet de risico's van de sport. Je moet gewoon heel scherp blijven.'

Smulders legt ook uit waar die ketting, waar Van Gorkom waarschijnlijk door gevallen is, voor dient. 'De startheuvel op Papendal is acht meter hoog. Om te voorkomen dat mensen er stiekem op gaan en er ongelukken gebeuren, hangt er onderaan de heuvel een ketting.' Het lijkt erop dat de ketting niet is weggehaald voor de training van Van Gorkom. Hoe dat kan wordt nog onderzocht.

Sportwereld leeft mee

Veel Nederlandse sporters die een andere sport beoefenen leven ook mee met de zwaargewonde BMX'er Jelle van Gorkom uit Lichtenvoorde. Op Twitter stromen de steunbetuigingen binnen. Veel sporters trekken zich het lot van de 27-jarige fietscrosser aan en wensen hem en zijn familie veel sterkte.

Kunstmatig in coma

Het ongeluk gebeurde dinsdag onderaan de startheuvel en aan het begin van de training. Er waren geen andere fietscrossers bij betrokken. De crosser werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en wordt kunstmatig in coma gehouden. Van Gorkum heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren. Er is een onderzoek ingesteld door Papendal en wielerbond KNWU naar de toedracht van het ongeluk.

Directeur van het Sportcentrum Papendal Jochem Schellens spreekt van een verschrikkelijk ongeval. Vanuit het ziekenhuis meldt Schellens dat de toestand van de Achterhoeker stabiel is.

Op Radio Gelderland sprak Frank van Dijk met Schellens over de toestand van Van Gorkom:

