Nederlandse sporters leven mee met BMX'er Van Gorkom

ARNHEM - Nederlandse sporters leven mee met de zwaargewonde BMX'er Jelle van Gorkom uit Lichtenvoorde. Op Twitter stromen de steunbetuigingen binnen.

Van Gorkom, die zilver won op de spelen van Rio, wordt kunstmatig in coma gehouden na een ernstig ongeluk op de olympische BMX-baan van Papendal. Veel sporters trekken zich het lot van de 27-jarige fietscrosser aan en wensen hem en zijn familie veel sterkte.

Kunstmatig in coma

Het ongeluk gebeurde dinsdag onderaan de startheuvel en aan het begin van de training. Er waren geen andere fietscrossers bij betrokken. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. De crosser werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en wordt kunstmatig in coma gehouden. Van Gorkum heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren.

Directeur van het Sportcentrum Papendal Jochem Schellens spreekt van een verschrikkelijk ongeval. Vanuit het ziekenhuis meldt Schellens dat de toestand van de Achterhoeker stabiel is.

Op Radio Gelderland sprak Frank van Dijk met Schellens over de toestand van Van Gorkom:

Zie ook: BMX'er Van Gorkom kunstmatig in coma na zwaar ongeluk