Zeeschepen mogen laden en lossen in Nijmegen

NIJMEGEN - Zeeschepen kunnen voortaan direct afmeren aan de kade van BCTN containerterminals in Nijmegen-West. De gemeente heeft BCTN een zeehavenvergunning verstrekt.

BCTN krijgt met de komst van zeeschepen via de Waal en de Noordzee een directe verbinding met havens in andere landen, zonder extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen.

Hierdoor kan internationaal vervoer van goederen van en naar Nijmegen sneller en gemakkelijker. Ook het milieu vaart er wel bij door een afname van uitlaatgassen en minder transport over de weg.

BCTN heeft sinds 1987 een containerterminal in Nijmegen, die ligt aan de splitsing tussen de Waal en het Maas-Waalkanaal. BCTN heeft containerterminals in 8 havens in Nederland en België.