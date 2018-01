Ten Brinke weer goed in Dakar Rally

AREQUIPA - Bernhard ten Brinke kan tot dusver met de besten mee in de Dakar Rally bij de auto's. De Achterhoeker reed zijn Toyota in de vijfde etappe van de loodzware woestijnkoers door Zuid-Amerika voor de tweede keer naar het podium.

Hij eindigde in de proef over ruim 260 kilometer in Peru als tweede achter de Franse specialist Stéphane Peterhansel. Zijn achterstand op de meet bedroeg 4.52 minuten. Ten Brinke was ook tweede in de eerste etappe.



Peterhansel, bijgenaamd 'Monsieur Dakar' vanwege zijn dertien eindzeges, verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Hij had 2 uur en 51 minuten nodig voor de proef in zijn Peugeot.

Ten Brinke (40) doet voor de vijfde keer mee. Twee jaar geleden schreef Ten Brinke de proloog op zijn naam. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse etappewinnaar bij de auto's.