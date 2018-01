Vitesse legt meerjarig contract klaar voor Thomas Oude Kotte

OLIVA - Vitesse wil langer door met Thomas Oude Kotte. De clubleiding heeft de de 21-jarige Apeldoorner een contract voor drie jaar aangeboden.

Dat meldt Marc van Hintum vanuit het trainingskamp in Oliva. De technisch directeur laat weten dat ook de keepers Jeroen Houwen (21) en Bilal Bayazit (17) een nieuw voorstel kunnen verwachten. Daarnaast mag ook Sven van Doorm bij Vitesse blijven.

Van Doorm is een speler uit de beloften, maar is niet mee op het trainingskamp in Spanje. Dat geldt wel voor de keepers Houwen en Bayazit. Houwen is tweede doelman, Bayazit werd meegenomen als vierde doelman naar Oliva.

Oude Kotte brak tijdens de eerste seizoenshelft door bij Vitesse. Hij speelde ook de laatste wedstrijd in Eindhoven tegen PSV. Het is nog afwachten of trainer Fraser kiest voor de herstelde Arnold Kruiswijk tegen Sparta of Oude Kotte in het centrum van de defensie.