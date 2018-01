Deel dit artikel:











Dronken vrachtwagenchauffeur slingert over A15 Foto: Politie Neder-Betuwe

DODEWAARD - De politie heeft woensdag in Dodewaard een beschonken vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald. Dat gebeurde nadat iemand hem over de A15 had zien slingeren.

Agenten lieten de bestuurder op de Dodewaardsestraat stoppen. De man bleek onder invloed, want hij blies een F-indicatie. De vrachtwagenchauffeur is daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Of de man het voorlopig zonder rijbewijs moet stellen, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl