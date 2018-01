Zwemtocht Oude IJssel

ULFT - Niet bang voor water en helemaal niet bang voor koud water met onverwachtse stroming. .. Ga dan de uitdaging aan en doe mee aan dit spetterende evenement in de Oude IJssel in Ulft.

Ook hier geldt dat je kan kiezen voor verschillende afstanden. Als kind kan je beginnen bij de 500 meter. Volwassenen kunnen starten vanaf 1 kilometer. Lijkt je dat een eitje, denk dan eens na over 2,5 kilometer of zelfs 5. Deze zwemtocht is een echte uitdaging voor iedereen die net even iets meer wil dan baantjes trekken. Ben jij iemand die hier warm voor loopt geef je dan snel op bij gldsport@gld.nl . Laat je door de sterke zwemster Carla Kwint begeleiden naar je einddoel.