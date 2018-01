WAGENINGEN - Vijftig jaar nadat hij Jan Janssen de gele trui veroverde in de Tour de France rijdt hij nog steeds zijn rondes. En natuurlijk is hij ook bij zijn eigen Jan Janssen Classic. Fiets jij dit jaar met hem mee?

Op zaterdag 30 juni kan je als wielrenner, maar ook als mountainbiker je hart ophalen. Verschillende afstanden variërend van 75 tot 200 kilometer kunnen worden afgelegd. Via de Posbank naar de Veluwe of juist de andere kant op richting Utrechtse heuvelrug. Het kan allemaal. 1 ding is zeker, er moet geklommen worden.

Dat klimmen kan je leren door middel van clinics van Maarten Tjallingii. De oud-prof kan niet alleen klimmen, maar kan je tips even op allerlei gebieden. Enthousiast geworden? Geef je op via gldsport@gld.nl en laat je begeleiden naar je einddoel.