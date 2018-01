Waal zet voetbalvelden in Brakel blank

'Wij zijn geloof ik de enige voetbalclub die echt direct naast de rivier ligt', zegt voorzitter Bennie van Veen. Het toeval wil dat hij ook nog zelf bij Rijkswaterstaat werkt. 'Dus ik volg het water op de voet.' Hij had dit dan ook zien aankomen. Afgelopen zaterdag zijn uit voorzorg alle borden en doelen weggehaald. 'Maar ik hoopte dat we net geluk zouden hebben.'

Puzzelen

Het was dus net pech en de voetbalvelden zijn volledig onder gestroomd. En dat betekent dat de trainingen en wedstrijden die nog gepland stonden, moeten worden verkast.

'We zijn flink aan het puzzelen', zegt bestuurslid Kim van Bommel van de club. 'We kunnen voor een aantal trainingen terecht in de sporthal en twee wedstrijden van de jeugd waren al verzet naar Zuilichem, maar de training van de allerkleinsten moeten we waarschijnlijk afgelasten.'

Nieuwjaarsreceptie

En ook de nieuwjaarsreceptie staat op de helling. Die zou komende zaterdag in de kantine worden gehouden. 'Maar daar kunnen we nu niet komen', zegt Van Bommel. 'Want de weg naar de kantine staat ook blank.'

Illustratie: Google Maps

De club staat op de nominatie om te verhuizen in het kader van het landelijke project van Rijkswaterstaat 'Ruimte voor de Rivieren'. Voorzitter Van Veen is daar ook voor, want het is niet de eerste keer dat de club overstroomt.

'Vroeger liep het hier altijd onder. Door Ruimte voor de Rivier gaat het al beter, maar we hebben nu gewoon pech gehad. Als de wind een beetje anders had gestaan, was het misschien wel droog gebleven', aldus de voorzitter.