De Graafschap legt middenvelder Olijve vast

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zich tot de zomer van 2019 versterkt met Frank Olijve. De 28-jarige middenvelder was de afgelopen dagen op proef en liet een goede indruk achter op trainer Henk de Jong.

Olijve moet nog medisch gekeurd worden. Hij komt transfervrij over van Orange Country FC uit Amerika.

Sinds zijn vertrek in november was de middenvelder clubloos. Olijve speelde voor FC Emmen meer dan honderd wedstrijden in de Jupiler League. Daarvoor speelde hij voor FC Groningen, PEC Zwolle en in de jeugd van Ajax.

Met Olijve hoopt De Graafschap de ervaren kracht op het middenveld binnen te hebben. De tweede seizoenshelft gaat vrijdag van start met een uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. Olijve is dan nog niet speelgerechtigd.

