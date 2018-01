Deel dit artikel:











Ruim 1400 pillen gevonden in woning Foto: Politie Lingewaal-Neerijnen

WAARDENBURG - In een woning in Waardenburg heeft de politie woensdagochtend ruim 1400 pillen aangetroffen. De 31-jarige bewoner is aangehouden en in de cel gezet voor verhoor.

De politie heeft de harddrugs in beslag genomen. Naast de pillen werden ook een stroomstootwapen, een ploertendoder en een grote som geld aangetroffen. Hennepkwekerij In het huis aan De Koeldert bevond zich ook een hennepkwekerij, maar zonder planten. Die waren vermoedelijk net geoogst, aldus de politie. Omdat er sprake was van diefstal van stroom is de woning afgesloten van het energienetwerk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl