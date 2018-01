Deel dit artikel:











Dit is de kieslijst voor De Lokale Partij Nijkerk Foto: De Lokale Partij

NIJKERK - Patricia van Loozen voert de lijst aan voor De Lokale Partij in het Veluwse Nijkerk. Dat is eind 2016 besloten. Ook de rest van de kandidaten zijn inmiddels bekend. In een persbericht staat dat 'de lijst zo is samengesteld dat bij de eerste tien kandidaten vier nieuwe raadsleden zijn opgenomen, onder wie vier vrouwen'.

Van Loozen is op dit moment wethouder in Nijkerk. De huidige fractievoorzitter zal de tweede plek op de lijst innemen. De lijst ziet er als volgt uit: 1. Patricia van Loozen 2. Aart Klompenhouwer 3. Ries van Elteren 4. Henk de Greef 5. Peter Collignon 6. Jan Willen Wicherink 7. Ruby Horst Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl