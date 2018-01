GGD probeert elke sekswerker te bereiken

ARNHEM - De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft in Nederland speciale preventieteams voor mannen en vrouwen die in de prostitutie zitten of als erotisch entertainer werken. Ze proberen sekswerkers te bereiken voor voorlichtingen, testen en vaccinatie.

‘We proberen zo veel mogelijk sekswerkers te bereiken', vertelt Milou van Zanten, adviseur seksuele gezondheid bij de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). ‘We bezoeken clubs om te testen en voorlichting te geven, maar gaan ook de verschillende websites langs om daarna een sms'je te sturen naar de sekswerkers waarin we laten weten dat we er voor ze zijn en dat we wat voor ze kunnen doen op het gebied van gezondheid.’

‘Als sekswerkers op gesprek komen, wordt er gekeken naar het risico dat iemand loopt en naar wat wij kunnen aanbieden’, zegt Van Zanten. Hoewel het niet de primaire taak is van de GGD wordt er wel gelet op gedwongen prostitutie. ‘Onze primaire taak is zorg, maar wanneer een verpleegkundige merkt dat het niet helemaal lekker zit dan kunnen we iemand in contact laten komen met verschillende projecten, maar uiteindelijk is het altijd de sekswerker zelf die de stap moet zetten.’

Chlamydia meest voorkomende soa

Bij de GGD wordt onderzocht op de soa’s chlamydia en gonorroe. De verpleegkundige of arts beoordeelt of je ook getest wordt op syfilis, hepatitis B en hiv.

Uit cijfers van Soa Aids Nederland blijkt dat in 2016 ruim 143.000 consulten zijn uitgevoerd. Bij 18 procent van de consulten werd er een of meerdere soa’s gevonden. Chlamydia (20.698) is de meest voorkomende soa, gevolgd door gonorroe (6.092) en syfilis (1.233).

