Dit is de kieslijst van de CU-SGP in Nijkerk Foto: CU-SGP Nijkerk

NIJKERK - In Nijkerk is de kandidatenlijst voor de ChristenUnie-SGP vastgesteld. De lijsttrekker voor de combipartij is Marina Lanting (53).

De verbinding CU-SGP heeft grootste plannen en presenteert een lijst van 25 mensen, waarmee de partij mee wil aan de verkiezingen. Op dit moment is CU-SGP goed voor zes zetels in de raad, uit een totaal van 27 zetels. 1. Marina Lanting 2. Hans Boer

3. Harke Dijksterhuis

4. Diane Palm

5. Wim Oosterwijk

6. Hilbrand Rozema

7. Hans Lok

8. Jaco van Putten

9. Ineke Boonstra

10. Jonathan Lambooij

11. Freek Rebel

12. Pieter den Oudsten

13. Annerieke Cordia

14. Jan Snoek

15. Sander van Steensel

16. Menno Aman

17. Suzan Koning

18. Jan van Wezel

19. Willemieke van der Vlist

20. Rik Vreekamp

21. Anton van de Beek

22. Klaas Slager

23. Bart Bouw

24. Martin Schuurman