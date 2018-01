Deel dit artikel:











Vakantiehuisjes mogen in Beuningse boomgaard Foto: RN7

BEUNINGEN - Het Beuningse college van B&W is definitief akkoord gegaan met de bouw van vijf vakantiehuisjes in een boomgaard aan de Dwars Hommelstraat in Beuningen. De initiatiefnemer noemt dit concept 'Recreëren in de boomgaard'.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

De gemeente wil in dit gebied kleinschalige recreatie en toerisme stimuleren. Volgens het bestemmingsplan is het wel de bedoeling dat de boomgaard in de toekomst behouden blijft. Op het terrein aan de Dwars Hommelstraat komt ook een bed and breakfast. De eigenaar en initiatiefnemer heeft een gewone baan en gaat de slaapplaatsen runnen als hobby.