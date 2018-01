Deel dit artikel:











Dit is de kieslijst voor de SP in West Maas en Waal

WAMEL - In de gemeente West Maas en Waal is de kieslijst van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart vastgesteld. De lijsttrekker is Willeke van Ooijen (55).

Op de website van de SP staat: 'De verbale kuitenbijter laat zich in het debat de mond niet snoeren en is daarmee de ideale kandidaat om het lijsttrekkerschap weer op zich te nemen. De afgelopen vier jaar heeft de fractie onder haar leiding bewezen geen blad voor de mond te nemen en afwijkende meningen niet uit de weg te gaan.' De lijst bestaat in zijn geheel uit de volgende mensen: 1. Willeke van Ooijen 2. Geert de Jong 3. Gert Jan Joosen 4. Esther Portegies 5. Steef Hol 6. Evelyn Duinker 7. Erik van der Eijk 8. Diana van Olderen 9. Arnold van Swam 10. Manon Reijnen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl