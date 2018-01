Presikhaaf Bedrijven stopt ermee, nieuwe werkvoorziening neemt personeel over

Wat in 1930 begon als een particulier initiatief van de Arnhemse hoofdonderwijzer Hans Werkhoven, die vier Arnhemse medewerkers begeleidde, groeide uit tot de sociale werkvoorziening voor tien gemeenten in Midden-Gelderland. De laatste jaren zat Presikhaaf Bedrijven in zwaar weer.

Onrust en onzekerheid

De afgelopen jaren was het onrustig door reorganisaties, gedoe in de top van het bedrijf en mislukte onderhandelingen over een overname. In december 2016 besloten de gemeenten in het algemeen bestuur niet in zee te gaan met overnamekandidaat GoedWerkt.

Het college van Arnhem besloot daarop een eigen werkbedrijf op te richten, om in ieder geval de werkgelegenheid voor de eigen inwoners te kunnen garanderen.

Dat was goed nieuws voor de ongeveer 1450 Arnhemse medewerkers, maar voor de andere medewerkers van het bedrijf kwam er maanden later pas duidelijkheid. De andere negen gemeenten die hun sociale werkvoorziening bij Presikhaaf Bedrijven hadden ondergebracht, moesten namelijk nog beslissen of ze wilden aansluiten bij het nieuwe initiatief.

Zo lang niet duidelijk was of de gemeenten zouden aanhaken, was de toekomst van medewerkers uit die plaatsen onzeker. Dat zorgde voor onrust op de werkvloer. Uiteindelijk besloten de andere negen gemeenten om mee te doen.

Niet alleen sociale werkvoorziening

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar brengen hun inwoners met een indicatie voor sociale werkvoorziening in ieder geval de komende vijf jaar onder bij het nieuwe bedrijf.

Scalabor gaat zich niet alleen richten op de medewerkers van Presikhaaf Bedrijven, maar ook op mensen die vanuit andere regelingen begeleiding nodig hebben naar passend werk.

