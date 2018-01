Professioneel drugslab in boerenschuur; 4 aanhoudingen

Foto: archief politie (niet het drugslab in Voorst)

VOORST GEM VOORST - De politie heeft woensdagochtend vroeg een drugslab gevonden in een schuur bij een boerderij aan de Gravenstraat in Voorst. De bewoner en drie mannen uit Deventer zijn aangehouden.

In de schuur werd de harddrug amfetamine geproduceerd. Volgens de politie gaat het om een professioneel lab.

De recherche doet verder onderzoek. Zowel in Voorst als bij woonadressen in Deventer zijn huiszoekingen verricht. Het drugslab is ontmanteld.

Bij de schuur in Voorst werd het chemische afval direct in een sloot geloosd, waardoor er vermoedelijk milieuschade is ontstaan.