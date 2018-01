Deel dit artikel:











Dit is de kieslijst voor de VVD in Westervoort Foto: VVD Westervoort

WESTERVOORT - De lokale VVD in de gemeente Westervoort heeft de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen klaar. Arthur Boone is de lijsttrekker van de liberalen. 'We willen Arthur graag weer terug zien in het college als wethouder' zegt de huidige fractievoorzitter Joan Berings.

De lijst van de VVD Westervoort zie er als volgt uit: 1. Arthur Boone 2. Joan Berings-Teunissen 3. Jan Derksen 4. Roderick ten Kortenaar 5. Joop van Weelden 6. Wim den Heijer 7. Anke Bakker 8. Hanneke Schrage Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl