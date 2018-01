Goed in speuren op internet? Dan zoekt de politie jou!

RHEDEN - De politie IJsselwaarden (Rozendaal, Rheden, Doesburg) zoekt burgers die op internet willen zoeken naar unieke gestolen goederen. Het team roept op Facebook belangstellenden op zich te melden. 'We willen op deze manier mensen betrekken bij opsporing', legt teamchef Jan Strijk uit.

Strijk benadrukt dat burgers worden ingeschakeld bij het speuren naar bijzondere spullen. 'Niet elke gouden ring is interessant voor ons. We hebben het hier over goederen van een bijzondere samenstelling of met een serienummer.'

De politie van IJsselwaarden wordt ondersteund door bureau Price Waterhouse Coopers dat een zoekprogramma ontwikkelt waarmee deelnemers aan de slag kunnen. Strijk weet nog niet hoe dat er uitziet. 'Dat zou bijvoorbeeld een app kunnen zijn.'

Hij en zijn team zoeken niet specifiek naar gamers en andere veelgebruikers van het internet. 'Het kunnen ook pensionado's zijn die het leuk vinden om ons te helpen.'

Test in Rheden

Op 25 januari heeft de politie in Rheden een testsessie. Wie daaraan wil meedoen moet vóór 17 januari een e-mail sturen naar test.gestolengoederen@gmail.com onder vermelding van naam, geboortedatum, woonplaats, beroep/studie en motivatie om mee te doen.