Oliebollen net achter de kiezen, maar de echte carnavalist scoort nu al z'n outfit

DOETINCHEM - We hebben pas net de champagne en oliebollen achter de kiezen, maar de echte feestneuzen maken zich alweer op voor het volgende feest: carnaval. Ook bij Feestwinkel Festival in Doetinchem loopt het storm.

'De echte carnavalisten willen er snel bij zijn', zegt mede-eigenaar Lars Peters. 'Die willen gewoon ieder jaar iets nieuws en exclusiefs en dan moet je op tijd je slag slaan.' En dan zijn ze zomaar twee of drie uur bezig met passen. 'Ik had laatst een man die kon maar niet kiezen. Die is uiteindelijk met 3 kostuums de deur uit gegaan. Voor iedere dag wat anders.'

Carnavalsjas

Een nieuwe trend dit jaar is de speciale carnavalsjas. Overgewaaid uit Brabant. 'Dat is eigenlijk een hele nieuwe tak van sport', zegt Peters. 'Carnavalskleding die bijna mode is.' Het zijn een soort getailleerde kapiteinsjassen, maar dan met allerlei kleurige prints. 'Omdat er van iedere jas maar een aantal stuks gemaakt worden, zijn ze heel exclusief. Daar is echt een run op, merken we. Daar draag je dan ook een hoed bij die je zelf met allerlei toeters en bellen kunt versieren naar eigen smaak.'

Led-verlichting

Nieuw is ook het kostuum met led-verlichting. Op rokken, jasjes en broeken zijn hele rijen kleurige lampjes gemaakt die al dan niet knipperend de feestvreugde moeten verhogen.

En nog een carnavalstrend: steampunk. Complete Victoriaanse kostuums uit de tijd dat er nog stoommachines waren. Roestkleurige kostuums met sierlijke klokrokken, en hoge hoeden versierd met klokken, tandwielen en andere bronzen en metalen accessoires.

Kiel kan niet meer

Verder zijn de piratenkostuums en cowboy- en indianenkostuums ook nog steeds een hit, volgens Peters. Met een boerenkiel kun je volgens hem anno 2018 echt niet meer aankomen. 'Die worden zelfs nauwelijks meer gemaakt.'