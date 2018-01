'Vliegveld Lelystad niet open voordat luchtruim opnieuw is ingedeeld'

De druk op politici om de opening van Lelystad Airport uit te stellen, wordt flink opgevoerd. Er is op de Veluwe veel onrust vanwege de lage vliegroutes.

Openingsdatum niet heilig

Voor het Gelderse CDA is vliegen op 1800 meter boven Gelderland onacceptabel. Bovendien zijn in de vergunning voor Lelystad Airport fouten gemaakt, en die moeten eerst worden rechtgezet, meent het CDA. Dat betekent dat elke vlucht die er nu bijkomt er één te veel is. Dat geldt ook voor de 10.000 vliegbewegingen waarvoor al een vergunning is afgegeven. 'De herindeling moet voor die vluchten plaatsvinden.'

Het CDA vindt dan ook dat de openingsdatum van het vliegveld op 1 april 2019 absoluut niet heilig is. 'Laten we de onderzoeken die nu plaatsvinden zijn beloop laten krijgen en de zorgvuldigheid in acht nemen. Daarop moeten we niet vooruitlopen', zegt Zoet. 'Op basis van de resultaten bepalen we dan of het vliegveld open gaat en wanneer of niet.'

Samen met collega's uit Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland zijn er gesprekken geweest in Den Haag. 'Dat initiatief kwam van ons en daar hebben we gesproken met Kamerleden uit de regio en de landelijk woordvoerder. Onze woordvoerder is heel zorgvuldig en wil eerst het proces afwachten, maar zegt ook die datum is niet heilig', Legt Zoet uit.

Ede komt nog te weinig aan bod

Vorige week maakte regeringspartij ChristenUnie in de Tweede Kamer al bekend erover te denken om te stemmen voor uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Deze woensdag is Tweede Kamerlid Eppo Bruins in de provincie. 'Rust ruimte en groen dat is waar hier in Oldebroek en Hattem en Heerde geld mee wordt verdiend en dat zijn ook economische belangen', vertelt de woordvoerder van de ChristenUnie op de stoep van het gemeentehuis in Oldebroek. 'En dat maakt me extra duidelijk dat het een hele lastige belangenafweging is.'

Het Kamerlid reist vanuit Oldebroek door naar Zwolle en later naar Ede om zich bij te laten praten door actievoerders en politici over de gevoelens die er leven. 'In Ede is een kruising van vliegverkeer en eigenlijk komt Ede in de discussies en debatten nog te weinig naar voren', vertelt hij net voordat hij in de auto stapt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei in december nog bij de opening van Lelystad Airport bij 1 april 2019 te blijven. Ze liet weten dat zij zich hier 100 procent voor zal inzetten.

Over enkele weken worden nieuwe onderzoeksresultaten van de milieueffecten verwacht. De minister gaat aan de hand daarvan een beslissing nemen over de vliegroutes. In februari is er opnieuw een debat gepland met de Tweede Kamer.

