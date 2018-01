Gespleten Gazelle-dorp Dieren groeit groter

ARNHEM - Aflevering 5: dinsdag 6 februari 2018 Dieren 1964-65

Dieren 1964-1965

In 1965 is filmmaker Adolfs ooggetuige van de explosieve groei van het dorp aan de rivier. Eeuwenlang heeft Dieren opgesloten gezeten tussen de IJssel en de Veluwe, maar nu is de moderne tijd gekomen en krijgt het dorp hoogbouw. In het oude dorp is het rustig geworden door de aanleg van een nieuwe rondweg. Maar omdat alle scholen in het oude deel van het dorp staan en de meeste kinderen in het nieuwe deel buiten de rondweg wonen moet de politie klaar-over spelen. En ook in 1965 is Gazelle al de grote economische motor van het dorp.