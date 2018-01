Tweede panterjong opgegeten door de moeder

Nadat beide pantertjes ter wereld waren gekomen, werd al snel duidelijk dat het niet goed ging met één van de diertjes. De conditie van de pasgeborene was slecht, waardoor het beestje al snel overleed.

Verdwenen uit kraamkamer

De afgelopen 10 dagen leek het goed te gaan met het andere jong. Het pantertje dronk goed en moeder leek het jong te accepteren. Totdat het noodlot toesloeg. De verzorgers zagen woensdagochtend op een livestream dat het panterjong was verdwenen uit het kraamverblijf. Toen ze gingen kijken, bleek het beestje te zijn opgegeten door de moeder.

Beelden van toen het nog goed ging met het tweede jong (tekst gaat verder onder de video):

'Het is de natuur. Het klinkt heel cru. maar het is heel efficiënt', zegt een woordvoerster van de dierentuin over het opeten van het jong. 'Het is ook een goede eiwitbron.'

'Het gebeurt vaker'

Volgens de woordvoerster gebeurt het vaker dat jonge katachtigen hun eerste jong opeten. 'Het veilige en geborgen gevoel is essentieel. Is dat er niet, dan raakt de moeder gestrest en kan ze het jong geen aandacht geven en afstoten. Ze gaat er dan geen energie in stoppen.'

Ze vergelijkt het met een leeuw die de harem van een andere leeuw overneemt. 'Dan doodt hij de jongen, zodat de vrouwtjes zo snel mogelijk weer vruchtbaar worden.'

Zie ook: