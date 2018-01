Deel dit artikel:











Dode containerdrama Lochem blijkt bekende badmeester Foto: GinoPress

LOCHEM - De man die is overleden na het ongeluk bij zwembad De Beemd in Lochem dinsdag, is een badmeester. Dat bevestigt de gemeente. De man is bij veel mensen bekend in het stadje, omdat hij volgens de gemeente aan veel inwoners zwemles heeft gegeven.

De man kwam samen met een ander vast te zitten in een container met houtkorrels. Beiden raakte onwel. De brandweer heeft de container opengebroken, maar voor de badmeester kwam die hulp te laat. Tekst gaat verder onder video. Zijn vrouw en kinderen werken ook in het zwembad. Het bad blijft dicht totdat de medewerkers weer in staat zijn om te werken. De gemeente denkt na over een herinneringsmoment om het slachtoffer te herdenken. De Inspectie SZW laat weten dat het onderzoek naar het ongeval vier à vijf maanden gaat duren. Zie ook: Zwembad Lochem blijft dicht na dodelijk ongeluk

