Aanvaller Milot Rashica is miljoenen waard: 'Vitesse en ik zitten in goede positie'

Milot Rashica met Vitesse in Oliva 'We zitten allebei in een goede positie'

OLIVA - Milot Rashica vertegenwoordigt groot kapitaal in de selectie van Vitesse. De 21-jarige Kosovaar aast op een zomers vertrek. Zijn contract loopt nog medio 2020.

Een nadeel is dat echter niet en er is Vitesse veel aan gelegen om Rashica niet 'gratis de deur' uit te laten lopen. Wekelijks zitten de internationale scouts in de eredivisie op de tribunes als Rashica er zijn kunsten vertoont. De vleugelflitser was de meest opvallende speler bij Vitesse tijdens de eerste seizoenshelft al had ook hij zijn zwakke wedstrijden. 'Ik ben ook zeker niet helemaal tevreden.'

Veel wedstrijden spelen

Als de rappe rechtsbuiten het echter op zijn heupen heeft, is hij niet te houden. 'Ik ben ook niet helemaal tevreden. We zijn als team weggezakt. Soms wil het gewoon niet. Maar mijn ambitie is wel altijd meer en altijd beter. Ik heb meer dan 20 wedstrijden gespeeld. Toch voelde ik mij goed in de vakantie en was niet echt moe. Ik hou van veel spelen, dan hoef je ook niet zo veel te trainen', lacht de Kosovaar in de lobby van het chique Nova Golf Resort in Oliva.

Dankbaar voor kansen

Bij Vitesse weten ze ook dat Rashica miljoenen waard is. Tientallen clubs hebben de dribbelaar op hun lijstje staan. Omdat zijn contract doorloopt tot de zomer van 2020 is een eventuele verkoop ook voor Vitesse interessant. Rashica weegt en wikt zijn woorden. Hij weet hoe gevoelig uitspraken zijn over zijn wensen en dromen. 'Ik wil niet arrogant zijn', zegt hij op rustige toon. 'Ik ben Vitesse heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Heb al veel geleerd bij deze club. Ik ga ook niet zeggen dat ik klaar ben in Nederland, want ik voel mij goed hier.'

Maar uiteraard weet ook Rashica zelf dat hij meer dan goed in de markt ligt. In de Europa League thuis tegen Lazio Roma bijvoorbeeld speelde hij ijzersterk en steeg zijn waarde opnieuw. Rashica wist de afgelopen maanden veel ogen op zich gericht. 'Ik zit in een goede positie, maar dat geldt ook voor Vitesse. Als zij geld voor mij kunnen krijgen is dat ook beter voor de club. En als ik blij ben met iets nieuws, kunnen we praten. Waarom niet. Het moet eerst serieus zijn en ik moet een goed gevoel hebben. Dan gaan we zitten. De kans is best groot dat we dat na dit seizoen gaan doen.'

Powerbenen

De Italiaanse Serie A, de Premier League maar ook de Duitse Bundesliga zijn voor Rashica competities waar hij graag de volgende stap zou willen maken. Van een schriel ventje, amper twee jaar geleden, is weinig meer over. Hij oogt door dagelijkse krachttraining beresterk. Ook fysiek lijkt Rashica klaar voor het grote werk. 'Mijn benen waren altijd al sterk. Het is werken en nog eens werken. Zo ontwikkel je power. Maar dat doet iedereen toch?'

Kosovo trots

'Natuurlijk, ik wil de mensen in mijn land Kosovo trots maken. Dat speelt zeker. Zij staan achter mij met velen en ik wil ook voor hen iets groots bereiken. Dan kan door het voetbal en daar ben ik mee bezig. Maar ik wacht rustig af. Ook bij Vitesse zijn we groeiende. We hebben niet voor niets de beker gewonnen en Europees voetbal gespeeld', besluit het goudmijntje van Vitesse.