Plattelandsvrouwen van Rumpt voor de camera

ARNHEM - Aflevering 4: dinsdag 30 januari Rumpt & Gellicum 1962

Twee dorpjes verbonden door een lus van de rivier de Linge. In het jaar dat er gefilmd wordt tellen ze bij elkaar nog geen 1000 inwoners. Wie er woont moet elders werk zoeken want grote werkgevers die zijn er niet. We zien dorpen waarin het leven zich voltrekt in het tempo waarin het zich altijd heeft voltrokken. Het is maandag dus wasdag, de jeugd zwemt in de Grote Wiel of in de Linge en de oefening van de brandweer is een uitje voor het hele dorp. En vraagt u zich af waarom die plattelandsvrouwen zo vaak in beeld komen? Dat komt omdat zij voor de organisatie van het spektakel verantwoordelijk waren.