Hattem een modern stadje met een zelfbedieningszaak

ARNHEM - Aflevering 3: dinsdag 23 januari 2018, Hattem 1966

In het jaar dat de filmers van Adolfs Hattem bezoeken zien we een stad die letterlijk uit zijn muren groeit. In de ommelanden verschijnt iets van de moderne tijd: nieuwbouwwijken. Het zijn de jaren waarin het Apeldoorns kanaal zijn economische functie verliest ten gunste van het wegvervoer. En het zijn de jaren waarin de Hattemers kennismaken met een nieuw fenomeen: de zelfbedieningssupermarkt!