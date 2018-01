Hondencrèche loopt onder

'Een pomp is kapot. Het terrein is ondergelopen. En binnen ook. Ik stond met mijn voeten in het water. Alle mandjes en kussentjes dreven erin en zijn vernield. De totale schade kan ik nu nog niet inschatten', stelt Derks. 'Ik heb wat klanten moeten afbellen. Twee hondjes heb ik mee naar huis genomen omdat ze nergens anders terecht konden.'

Een monteur moet het probleem verhelpen. Daarna kan het water worden weggepompt. Toch ziet ze er wel iets positiefs van in: 'Hierom houd ik van honden. Ze weten van elke situatie een feestje te maken.'