Extra controles op parkeren in centrum van Velp

VELP - Een extra reden om de komende tijd de blauwe schijf achter de voorruit van de auto te leggen tijdens het parkeren in het centrum van Velp. De parkeerwachters gaan de komende tijd extra controleren.

Op de Vlashoffstraat en Wilhelminastraat na is in januari 2006 het betaald parkeren afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de blauwe parkeerschijf gekomen, die achter de voorruit van een auto moet worden gelegd. Daarmee kan voor een bepaalde tijd gratis worden geparkeerd.

Na de afschaffing deed de gemeente Rheden onderzoek naar de gevolgen en besloot in oktober van vorig jaar om het betaald parkeren in het centrum van Velp definitief af te schaffen.