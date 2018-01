Miljoenenproject in haven Tolkamer, maar loopbruggen zijn te kort

Dat bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De autoafzetsteiger die in december werd geplaatst is wel lang genoeg.

'Rekenfoutje'

De vrouw van de schipper van vrachtschip Lidwina uit Tolkamer en haar man zagen al snel bij de oplevering dat hoogwater problemen zou geven. 'Die steigers waren te kort. Ik denk dat het een rekenfoutje is', zegt de vrouw.

'Natuurlijk kan het gebeuren dat er een probleem is door hoogwater, geen kwaad woord daarover, maar dat het meteen in het eerste jaar na de opknapbeurt al misgaat, is wel sneu.'

De Lidwina ligt in de vluchthaven en is nu alleen met een bootje bereikbaar.

Rijkswaterstaat spreekt tegen dat het om een rekenfout gaat. 'Bij de berekeningen hielden we er rekening mee dat de loopbruggen zes dagen per jaar door de hoge waterstand niet lang genoeg zijn', zegt woordvoerder Thijs Scheres. 'We hadden de steigers langer kunnen maken, maar dan hadden ze door de hellinggraad ook hoger moeten worden. Dat zou betekenen dat er minder aanlegruimte voor de schepen is.'

Volgens Scheres hebben binnenvaartschippers een bootje, zodat ze altijd de wal kunnen bereiken.

Ruimte voor 18 schepen

Om aan de vaar- en rusttijden te voldoen, moeten schippers om de 30 kilometer in een overnachtingshaven terecht kunnen. De vluchthaven biedt plaats aan 18 schepen tot een maximale lengte van 110 meter.

Het waterpeil bij Lobith zakt sinds het middaguur. De Rijn staat nu op 14,61 meter boven NAP. Het hoogste peil werd woensdagmorgen bereikt om 3.40 uur: 14,64 meter. De verwachting is dat het peil om 19.00 uur ten opzichte van tussen de middag tien centimeter is gezakt.

De plaatsing van de verbindingsbrug in december.

