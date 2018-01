Fraser keert met Vitesse terug naar 4-3-3 en heeft zijn elftal bijna rond

Negen van de elf posities staan vast. 'Ja, dat klopt wel', bevestigde trainer Henk Fraser na afloop van de woensdag training in een winderig Oliva. Fraser dubt nog over twee posities in de achterhoede.

Vrijwel zeker is het dat Vitesse terugkeert naar het vertrouwde 4-3-3 systeem. 'Dat heeft ook altijd mijn voorkeur', zegt de coach. Linksback Lassana Faye is zeker van zijn plaats. Voor hem wordt Sparta uit een bijzondere wedstrijd, want Faye groeide op in Spangen en genoot zijn opleiding ook deels bij Sparta. Ook Guram Kashia is een vaste waarde rechts in het centrum.

de training van woensdag maakt al vrij veel duidelijk

Dabo of Lelieveld

De twijfels zitten op rechtsback en de plek van linkercentrale verdediger. Fraser speelde woensdagochtend ruim een uur partijspel in Spanje en liet zowel Thomas Oude Kotte als Arnold Kruiswijk minuten maken in het beoogde basisteam. De positie van rechtsback werd eerst ingevuld door Fankaty Dabo en later door Julian Lelieveld die met zijn durf aan de bal wat meer indruk maakte.

Serero terug in elftal

Over het middenveld en de voorhoede is Fraser dus wel uit. Door de blessure van Navarone Foor keert Thulani Serero terug als één van de twee controleurs naast Thomas Bruns. De oud-Ajacied was zijn basisplaats kwijtgeraakt. Mason Mount is de aanvallende middenvelder achter spits Tim Matavz. De spelers op de flanken worden Milot Rashica (rechts) en Bryan Linssen.

Vrijdag speelt Vitesse een oefenwedstrijd op het complex van het Nova beach resort in Oliva. Tegenstander is het Schotse Heart of Midlothian. Die ploeg komt woensdagmiddag aan in Spanje. De competitie wordt dinsdag door Vitesse al hervat in Rotterdam met een duel tegen het Sparta van Dick Advocaat. Vitesse staat in de eredivisie achtste, Sparta vecht tegen degradatie en neemt de voorlaatste plaats in.