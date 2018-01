Omstreden kraanwaterbelasting Lingewaard niet van tafel

BEMMEL - De hele oppositie wil het, maar het college van de gemeente Lingewaard zegt: niet doen. Woensdagavond praat de gemeenteraad over het terugdraaien van de zogeheten precario. Een maatregel waardoor inwoners van van onder meer Bemmel en Huissen ineens dik honderd euro meer moeten betalen voor hun kraanwater.

Per huishouden 104 euro en 84 cent, om precies te zijn. Het leidde tot een storm van kritiek. Vanuit de gemeenteraad maar ook vanuit de bevolking. Inwoners van de gemeente Lingewaard weigeren meer te moeten betalen voor hun water en maakten officieel bezwaar.

Woensdagavond komt de gemeenteraad in een spoedvergadering bijeen om een initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen te bespreken. Die willen de precario terugdraaien. Dat is een belasting op kabels en leidingen in gemeentegrond, een vergoeding voor onder meer graafwerkzaamheden.

Iedereen boos

Waterbedrijf Vitens reageerde woest toen de gemeenten Lingewaard, Hattem en Oldebroek hen die rekening presenteerde. Het waterbedrijf wil niet inwoners van andere gemeenten laten opdraaien voor belasting van die gemeenten en stuurt de rekening daarom door naar de inwoners, zoals die van de gemeente Lingewaard.

De burgemeester en wethouders zijn op hun beurt 'oprecht verontwaardigd en erg boos' over de handelswijze van Vitens. 'Deze handelswijze heeft geheel onnodig geleid tot onrust en ergernis bij inwoners. Wij gaan nu over tot compensatie van de doorberekende kosten van Vitens en stellen voor om niet te wachten op de gerechtelijke procedures', schrijven ze in reactie op het initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen. Die compensatie kost de gemeente in 2018 circa € 2,2 miljoen.

Slecht idee

Terugdraaien van de precario vindt het college een slecht idee. Bovendien zou het juridisch niet kunnen. Er kleven volgens het college 'grote financiële effecten aan'. Dat is nadelig voor de inwoners van de gemeente. Het college vindt ook dat de ruzie tussen Vitens en de gemeente niet uitgevochten mag worden over de ruggen van de inwoners.

Als uit de rechtszaken blijkt dat de gemeente precariobelasting mag heffen levert dat de gemeente Lingewaard en haar inwoners ca. 20 miljoen euro op. Dat de rekening die nutsbedrijven als Vitens en Liander voorgeschoteld krijgen. Uit juridisch advies blijkt dat bij de meeste rechtszaken rondom precariobelasting de gemeenten in het gelijk worden gesteld.

