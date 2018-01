'Prostitutie accepteren in plaats van tolereren'

ARNHEM - Volgens cultureel antropoloog Marie-Louise Janssen wordt de prostitutie in Nederland niet geaccepteerd en dat kan anders. 'Ik denk dat wij in Nederland sekswerkers wel tolereren en toestaan onder bepaalde condities, maar niet accepteren. Dat is een groot verschil', zegt Janssen.

Janssen, die sociologie doceert aan de Universiteit van Amsterdam, ziet dat de prostitutie in de afgelopen vijftien jaar steeds vaker uit de publieke ruimte wordt geweerd. 'De maatschappelijke trend is dat we heel Nederland, en dus ook Gelderland prostitutie de rug toekeren. We staan het alleen maar toe achter gesloten deuren en dat is hypocriet omdat we de exploitatie van prostitutie wel uit het Wetboek van Strafrecht hebben gehaald in 2000.'

'Neem als voorbeeld de raambordelen, je ziet heel duidelijk de trend dat veel ramen worden gesloten, vergunde werkplekken verdwijnen en dat ze niet meer terugkomen. Het sluiten van ramen zorgt ervoor dat de sekswerkers verdwijnen in een onzichtbare wereld waarin zij kwetsbaar zijn. Als het zichtbaar blijft dat is dat vaak veiliger. Ik denk dat we goed moeten gaan kijken naar het halfslachtige beleid dat in Nederland gevoerd wordt.'

Prostitutie decriminaliseren

'Willen we prostitutie in goede banen leiden dan moeten we in eerste instantie de prostitutie decriminaliseren, elke sekswerker moet dan dezelfde rechten kunnen krijgen als ieder ander. Zo kunnen we bijvoorbeeld de arbeidsuitbuiting tegengaan door goede veilige werkplekken te creëren', vertelt Janssen. 'Daarnaast wordt het tijd om een breed maatschappelijk moreel debat te voeren over sekswerk samen met sekswerkers en klanten over prostitutie.'

'Als we kijken naar de veranderingen in de maatschappij dan valt gelijk op dat bijna alle werkplekken worden gesloten, zowel tippelzones als ramen. Daarnaast problematiseren wij de klanten van sekswerkers. Je kan als crimineel worden beschouwd wanneer je naar een prostituee gaat. Dit werkt de opsporing van mensenhandel ook weer tegen, omdat klanten de overheid niet meer durven te tippen en bang zijn voor de gevolgen', zegt Janssen die naast docent ook onderzoek doet naar mensenhandel, migratie en sekswerk.

