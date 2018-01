Politie heeft handen vol aan online seksadvertenties

Ook Anton van Wijk van Bureau Beke, die vorig jaar onderzoek deed naar de prostitutie in Arnhem, meldde toen dat er een verschuiving te zien was van de traditionele prostitutie naar de online wereld. En die verschuiving vindt nog steeds plaats.

Het Prostitutie Controle Team richt zich op de misstanden in de seksbranche. 'Wij proberen aan de voorkant te komen van eventuele signalen van mensenhandel, denk hierbij aan uitbuiting in de prostitutie. Dat gebeurt vaak via aanwijzingen via Meld Misdaad Anoniem.'

Afspraak maken met de sekswerker

'We maken een afspraak met de desbetreffende sekswerker, gaan naar binnen toe en kijken naar de omstandigheden waarin de vrouw in veel gevallen moet werken', legt Stam uit. 'Die omstandigheden zouden een aanleiding kunnen zijn om te kunnen spreken van mensenhandel.'

Zo kijkt het PCT onder meer of er een man aanwezig is in het gebouw die alles in de gaten houdt, of er meerdere telefoons zijn, de sekswerker blauwe plekken heeft en of de sekswerker mag beschikken over haar eigen inkomsten.

Johan Stam van het Prostitutie Controle Team. Foto: Omroep Gelderland

Prostitutie is lastig te duiden

Volgens de teamleider is de prostitutieproblematiek lastig te duiden. 'De Nationaal Rapporteur spreekt in haar laatste reportage over 6200 mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Omgerekend naar ons werkgebied, Gelderland en Overijssel, zijn dat 1100 slachtoffers. En die hebben wij niet allemaal in beeld.'