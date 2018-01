Deel dit artikel:











Van wie is deze fiets? Foto: Politie Nijmegen

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is op zoek naar de eigenaar van een fiets die ze dinsdag in beslag hebben genomen.

Agenten hielden dinsdagavond in Nijmegen iemand aan vanwege openbare dronkenschap. De verdachte had een fiets bij zich die hij had gestolen. De fiets is waarschijnlijk weggehaald in de omgeving van de Frans Halsstraat. De eigenaar van de fiets kan zich melden bij de politie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl