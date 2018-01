Gemeenten willen statiegeld op blikjes en kleine flessen

GROESBEEK - Berg en Dal en Berkelland hebben zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Daarmee zijn er nu 29 Nederlandse gemeenten die willen dat er ook statiegeld op kleine flesjes en blikjes komt.

In totaal zijn er 101 partners die de regering oproepen statiegeld uit te breiden naar blikjes en alle pet-flessen. Onder de partners zijn ook de Consumentenbond, vrouwenbewegingen, afvalbedrijven en diverse andere bedrijven.

Het initiatief gaat uit van Recycling Netwerk Benelux (RNB). Die organisatie hoopt dat er nog voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart meer gemeenten zich aansluiten. Op 15 maart is er een overleg in Tweede Kamer over onder meer een onderzoek naar statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de branchevereniging van supermarkten, is overigens tegen uitbreiding van statiegeld. Een onderzoek van denktank CE Delft, waaruit bleek dat statiegeld op blikjes en flesjes zwerfafval met 90 procent kan verminderen, werd door het CLB afgedaan als incorrect, zo meldt dagblad Trouw.

'Kosten zijn niet te hoog'

Ook zou uitbreiding te veel kosten. Volgens woordvoerder Tom Zoete van RNB is dit niet zo. Volgens hem krijgen in Noorwegen winkeliers een vergoeding voor flessen. Die wordt betaald uit materiaalopbrengst, statiegeld dat niet geclaimd wordt en een bijdrage van drankproducenten.