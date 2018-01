Deel dit artikel:











Supermarkt weer open na plofkraak, maar geld pinnen zit er voorlopig niet in

DIDAM - De Albert Heijn-supermarkt aan de Leliestraat in Didam is donderdagochtend weer geopend. Na de plofkraak werkt alles weer, maar de pinautomaat is verdwenen. Volgens de bedrijfsleider komt die ook niet direct weer terug, eerst wordt er gekeken of dat wel veilig genoeg is.

De plofkraak werd gepleegd in de nacht van zaterdag op zondag. Buurtbewoners schrokken flink van de enorme knal. Bovendien moesten de bewoners boven de supermarkt tijdelijk hun woning uit. Diezelfde nacht nog zijn twee mannen aangehouden voor de plofkraak. Ze hadden de buit nog bij zich. Burgemeester De Baat, van de gemeente Montferland, heropende de supermarkt donderdagochtend. Vorig jaar was een pinautomaat van de Rabobank in het centrum van Didam het doelwit van een plofkraak. Eén van de verdachten daarvan moet vandaag voor de rechter verschijnen. De tekst gaat verder onder de video. De schade aan de supermarkt en alle producten was zo groot dat de winkel niet open kon. 'De brokstukken lagen tot achterin de winkel', vertelt bedrijfsleider Roy Engberts. 'De verse artikelen mochten niet meer verkocht worden.' Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is er opgeruimd en schoongemaakt. 'Morgen om 8 uur kunnen we gelukkig weer open.' Zie ook: Plofkraak gesprek van de dag in Didam: 'Niet te geloven, wat een puinzooi' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl